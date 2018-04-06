الزهار: مسيرات العودة "شهادة وفاة" لصفقة القرن الأمريكية

غزة (د ب أ)

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمود الزهار، أن "مسيرات العودة كتبت شهادة وفاة لـ "صفقة القرن الأمريكية" التي لا أساس لها على أرض الواقع، ولن تنجح في الالتفاف على القضية الفلسطينية".

وقال الزهار - في تصريحات للصحفيين في شرق غزة - إن خروج المتظاهرين سلميًا شرق قطاع غزة واستهدافهم من الجيش الإسرائيلي، "يمثل إحراجًا للضمير العالمي والإنساني، وهذه مرحلة من مراحل عدة".

وأضاف "اليوم نبعث برسالة واضحة للنضال الفلسطيني بدون سلاح، لكن تعامل معها الاحتلال بإجرام، بدأ ضمير العالم واضحًا أمام ذلك، وهو إما يعيد الاحتلال إلى صوابه، وإما نحن سنزيل الاحتلال".

وشدد الزهار على أنه "لا أحد يستطيع أن يجبر الشعب الفلسطيني على التنازل عن أرضه وحقوقه، والشارع الفلسطيني يعرف طريقه ونحن نبض وسواعد وسلاح الشارع الذي يصل إلى فلسطين كل فلسطين ".

وعلى صعيد الاحداث،أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، مقتل الطفل علاء الدين يحيى الزاملي (17 عاما)، خلال المواجهات التي اندلعت شرق رفح.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إنه بمقتل الطفل الزاملي، يرتفع عدد شهداء اليوم في قطاع غزة إلى ثمانية، إضافة إلى أكثر من ألف مصاب بينهم حالات خطيرة.

وقالت (وفا) في وقت سابق إن القتلى هم الشاب صدقي فرج أبو عطيوي 45 عامًا، من مخيم النصيرات، الذي لقي حتفه في المواجهات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومجدي رمضان شبات 38 عاما، والطفل حسين محمد ماضي 16عاماً، وأسامة خميس قديح 38عاماً، وإبراهيم العر 20عاماً، ومحمد سعيد موسى الحاج صالح 33عاماً، إضافة إلى مقتل الشاب ثائر محمد رابعة متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية شرق مخيم جباليا.

وبدأت المواجهات عقب أداء صلاة الجمعة داخل وفي محيط خيام اعتصام يقيمها الفلسطينيون في الطرف الشرقي لقطاع غزة ضمن "مسيرات العودة" التي انطلقت الجمعة الماضية.

وشوهد متظاهرون يتقدمون باتجاه السياج الفاصل، وهم يرشقون بالحجارة القوات الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل، والتي ردت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وظهر عدد من المتظاهرين وهم ملثمون وآخرون يرتدون أقنعة ويستعينون بالبصل لتفادي آثار استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضرم مئات الشبان النار في عدد كبير من إطارات السيارات المطاطية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان قبالة تمركز القوات الإسرائيلية خلف السياج الفاصل.

ويريد المتظاهرون الفلسطينيون حجب رؤية القناصة من الجنود الإسرائيليين المتمركزين خلف السياج الفاصل.

وتوافد ألاف الفلسطينيين للتظاهر في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، في مسيرات العودة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

ودعت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة، التي تقوم عليها فصائل فلسطينية وجهات أهلية وحقوقية، إلى أكبر حشد شعبي اليوم شرق قطاع غزة دون الاقتراب من السياج الفاصل.