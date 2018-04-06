الأمم المتحدة تدعو إسبانيا لإسقاط تهم التمرد عن انفصاليي كتالونيا

جنيف (د ب أ)

قال ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، اليوم الجمعة، إنه ينبغي ألا تقاضي إسبانيا سياسيين انفصاليين في كتالونيا بتهم بالتمرد.

وأضاف أستاذ القانون الأمريكي في بيان صدر بجنيف: إن "الملاحقات القانونية الخاصة بالتمرد التي يمكن أن تقود إلى أحكام طويلة بالسجن، تزيد مخاطر منع التعبير الشرعي بشكل كامل حتى إذا كان خلافيا أو محرجا".

وأعلن المقرر الأممي لحقوق الإنسان، إنه معنيّ لأن الاتهامات تشير إلى أعمال لا تتسم بالعنف وأنها تتعارض مع حقوق الاحتجاج والاعتراض العام.

وقال كاي إنه بموجب القانون الدولي، يكون تقييد الاعتراض قانونيا فقط إذا "كان ضروريا بشكل صارم ومتناسب من أجل حماية مصالح الدولة".