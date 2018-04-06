إطلاق سراح بوجديمون من السجن الألماني بكفالة

كيل (د ب أ)

أطلق سراح زعيم كتالونيا الانفصالي السابق كارلوس بوجديمون، من أحد السجون الألمانية، بعدما نال إفراجًا مشروطًا مع دفع كفالة.

وقال بوجديمون في ألمانيا أمام السجن: "أود أن أشكر الجميع لدعمهم وتضامنهم، شكرا جزيلا".

كان الادعاء العام في ولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا، أمر في وقت سابق اليوم، بالإفراج الفوري عن بوجديمون بعد دفع كفالة قيمتها 75 ألف يورو (91700 دولار).

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على بوجديمون لدى دخوله البلاد قادما من الدنمارك، في 25 مارس الماضي، بينما كان في طريقه من فنلندا إلى بلجيكا، حيث كان يعيش في المنفى بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صدرت في مدريد وتطالب بتسليمه للسلطات الإسبانية لاتهامات له بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة خلال الاستفتاء الذي أجرى العام الماضي بشأن انفصال إقليم كتالونيا عن إسباني.

وقالت محكمة إقليمية أعلى في مدينة شليسفيج أمس الخميس إنه يمكن إطلاق سراح بوجديمون بكفالة في انتظار البت في تسليمه إلى إسبانيا.

ومن بين شروط الإفراج عنه إجراءات متابعة أسبوعية مع الشرطة المحلية وعدم تمكينه من مغادرة البلاد

وأضافت المحكمة الألمانية أن تسليم بوجديمون غير مسموح به على أساس تهمة التمرد ، لأن تهمة الخيانة الألمانية المماثلة لها تنص على أن المدعى عليه قد ارتكب أعمال عنف.

وأضافت أن التسليم مسموح من الناحية النظرية على أساس تهمة إساءة استخدام الأموال العامة، لكن لا يزال يتعين اتخاذ قرار في هذا الصدد.

وردا على ذلك، تدرس المحكمة العليا في إسبانيا الاستئناف لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج لإصدار حكم ابتدائي في القضية، حسبما قال متحدث باسم المحكمة العليا في مدريد اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، غرد بوجديمون بالكتالونية من السجن تحت وشم "أطلقوا سراح سجناء كتالونيا السياسيين" قائلا: "يجب أن ننتظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل لأن لدينا حق، حق في عدم السماح لهم بسرقة مستقبلنا. يجب أن نتشبث بالأرض وألا نستسلم أبدا".

وكان مكتبه الصحفي قد ألغى مؤتمرا صحفيا كان أعلن عنه في السابق بمقر بلدية نويمونستر وهي بلدة بولاية شليزفيج-هولشتاين حيث يوجد السجن.

وقال المكتب اليوم الجمعة إنه "لسوء الحظ يجب أن نلغي المؤتمر الصحفي لأسباب قانونية. وسينعقد في برلين، وسنعلن عن الموعد والوقت الجديدين في أقرب وقت ممكن".