فيتنام تصدر أحكامًا بالسجن على ستة نشطاء مؤيدين للديمقراطية

هانوي (د ب أ)

أصدرت محكمة في فيتنام حكمًا بالسجن على ستة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية، بمن فيهم المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان نجوين فان داي، بتهمة التحريض على الفتنة، وذلك حسبما أفاد أحد المحامين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتلقى داي حكما بالسجن لمدة 15 عامًا و5 أعوام في الإقامة الجبرية.

وقال دوان ثاي دويين هاي محامي داي لـ(د.ب.أ) أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "هذه أحكام قاسية للغاية.. لقد سجلوا حجج دفاعنا ولكنهم لم يقبلوها".

وتلقى كلًا من ترونج مينه دوك ونجوين ترونج تون حكما بالسجن لمدة 12 عاما و3 سنوات قيد الإقامة الجبرية.

وحكم على نجويين باك تروين بالسجن لمدة عام واحد و3 أعوام رهن الإقامة الجبرية، بينما تلقت لي تو ها مساعدة داي حكما بالسجن لمدة 9 أعوام، وعامان قيد الإقامة الجبرية.

وتلقى نجوين فان تروي حكما بالسجن لمدة 7 أعوام.

وتم توجيه اتهامات إلى نجوين فان داي، وهو محام حقوقي 48 عامًا، وخمسة آخرين بـ "محاولة الإطاحة بإدارة الشعب".

وتم القبض على داي ومساعدته لي تو ها، في ديسمبر 2015، وهو محتجز منذ ذلك الحين.

وأسس داي لجنة حقوق الإنسان في فيتنام عام 2006، وكرس كثيرا من حياته لأنشطة المجتمع المدني، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه في 2007 وتم سجنه لمدة أربع سنوات بسبب "ترويجه دعاية مناهضة للدولة".

وبعد عامين من الإفراج عنه، في عام 2013 ، أسس جمعية "إخوان من أجل الديمقراطية"، وهي شبكة من نشطاء ،بينهم صلات بعيدة تعمل بصورة أساسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضمت منشقين آخرين تم اعتقالهم سابقًا من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء فيتنام.

ومن المعروف عنهم ممارسة أنشطة مثل تنظيم تدريب غير رسمي في المجتمع المدني، وتعليم معايير حقوق الإنسان، والدعوة إلى الحرية الدينية، ودعم السجناء السياسيين وعائلاتهم، والمشاركة في أنشطة للاحتجاج على التحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية.