طائرة إسرائيلية تُطلق النيران على حدود غزة

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أطلق النار نحو مسلح فلسطيني بالقرب من الحدود مع قطاع غزة مستخدما طائرة مسيرة (بدون طيار)، دون أن يوضح ما اذا وقعت إصابة جراء إطلاق النار، بحسب ما نقلته وكالة معًا الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية مضمونة، إنه "لن يسمح بالمساس بأمن مواطني إسرائيل وسينشط بشدة وحزم ضد جميع المتورطين بأعمال إرهابية".

وذكرت الوكالة أن المواطنين الفلسطنيين يستعدون لتنظيم مسيرة، غدًا الجمعة، فيما سمي بجمعة الكاوتشوك، والتي من المتوقع أن تندلع خلالها مواجهات بالقرب من السياج الالكتروني، وقد تجند قطاع غزة كله منذ يومين لجمع المئات وحتى آلاف الإطارات القديمة لاشعالها في المظاهرة الأسبوعية الثانية لحجب رؤية قناصة الإحتلال بساتر من الدخان الكثيف.

وبالإضافة إلى الدخان، يخطط المنظمون تعطيل عمل قناصة الاحتلال باستخدام المرايا التي ستحاول إبهارهم.