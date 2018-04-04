السعودية: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان

(مصرواي):

قالت السلطات السعودية إن الدفاعات الجوية بالمملكة نجحت في اعتراض وتدمير صاروخ في سماء مدينة جازان.

وأشارت قناة "الإخبارية" السعودية إلى أن الصاروخ أطلقته جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا من اليمن.

وقام الحوثيون بالاستيلاء على العاصمة صنعاء، وطردوا منها أنصار الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي، ليبدأ التحالف بقيادة السعودية عملية عاصفة الحزم في عام 2015.

وقالت المملكة إن الهدف من عاصفة الحزم هو إعادة الشرعية إلى اليمن من الحوثيين المدعومين من إيران.

وتسببت الحرب بين الطرفين في أكبر أزمة إنسانية في المنطقة، وبات اليمن على حافة مجاعة، بحسب منظمة الأمم المتحدة.