منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترفض مشاركة روسيا في تحقيق حول سكريبال

لاهاي - (أ ش أ)

أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين، أن الدورة الخاصة للمنظمة لم توافق على مشروع القرار حول التحقيق المشترك في قضية تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته.

وذكر شولجين - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - أن روسيا والصين وإيران قدمت مشروع قرار حول التحقيق المشترك في القضية، لكن مشروع القرار لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات بسبب موقف بريطانيا والولايات المتحدة و"الدول التي تحذو حذوها".

وأشار شولجين إلى أن 23 دولة أو أكثر من نصف أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة إما أيدت المشروع أو امتنعت عن التصويت، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتبني مشروع القرار.

يذكر أن روسيا أكدت، في وقت سابق، أنها لن تقبل بنتائج التحقيق في قضية تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته في حال عدم مشاركة الخبراء الروس فيه