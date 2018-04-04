أمريكا تتهم حكومة سوريا مجدداً بمواصلة استخدام الأسلحة الكيماوية

نيويورك - (أ ش أ):

اتهمت نيكي هالي، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مجدداً الحكومة السورية بمواصلة استخدام الأسلحة الكيماوية.

وذكرت شبكة "سي بى اس" الإخبارية الأمريكية، ان هالي أوضحت- في كلمة ألقتها اليوم أمام مجلس الأمن "إن هناك دولة عضوًا في مجلس الأمن- في إشارة واضحة لروسيا– توفر الحماية للنظام السوري من تحمل أية عواقب لاستخدام الأسلحة الكيماوية، كما أنها تضع أيضاً العراقيل أمام التحقيقات المشتركة بهذا، الأمر الذي أدى في النهاية إلى العجز عن الوصول إلى إجماع".

وحذرت هالي من جديد من أن الولايات المتحدة على استعداد للتحرك عند الضرورة، وقالت إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بأغلبية ساحقة على تشكيل آلية مستقلة ومحايدة لبحث الجرائم التي ترتكب في سوريا، حيث تقوم هذه الآلية في الوقت الراهن بجمع الأدلة اللازمة لملاحقة سوريا فى المستقبل".