مقتل 23 عنصرًا من الحوثيين في معارك مع الجيش الحكومي شرق صنعاء

صنعاء (د ب أ)

أفاد مسؤول عسكري موال للجيش الحكومي، اليوم الأربعاء، بمقتل أكثر من 23 عنصرًا من مسلحي الحوثيين، وإصابة العشرات في معارك بمديرية نهم 40 كيلومترا شرق صنعاء.

وقال عبدالله الشندقي، الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن رجال الجيش بقيادة اللواء الركن ناصر الذيباني، تمكنوا من تحرير سلسلة جبال العقد وجبال السعلي، عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وأضاف الشندقي "كان لطيران التحالف العربي دور كبير في إسناد المقاتلين من وحدات المنطقة السابعة، وضرب تعزيزات المليشيات حيث تم قصف وتدمير أربعة دوريات وستة عيارات وعربتين (بي ام بي)".

وأشار الشندقي إلى أن المعارك لا تزال مستمرة إلى هذه اللحظة "في ظل تقدم وحدات الجيش الوطني، وفرار المليشيات باتجاه العاصمة صنعاء"، في حين لم يصدر الحوثيون أي تعليق على هذا.

وتشهد مديرية نهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، حيث يحاول الطرف الأول تحرير المديرية التي تعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، من قبضة الحوثيين، في حين لا يزال الحوثيون يسيطرون على معظم أجزاء المديرية.