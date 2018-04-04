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نتنياهو وترامب يناقشان هاتفيًا أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

07:11 م الأربعاء 04 أبريل 2018
نتنياهو وترامب يناقشان هاتفيًا أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

نتنياهو وترامب

تل أبيب (د ب أ)

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدة قضايا بما فيها انشطة إيران المزعزعة للاستقرار .

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست "اليوم الاربعاء نقلا عن بيان اسرائيلي بشان الاتصال الهاتفي ، نتنياهو وترامب ناقشا التزام الولايات المتحدة بامن إسرائيل.

وأضافت أن نتنياهو وترامب تحدثا عن تنسيقهما الوثيق للتصدي لماوصفاه بـ"نفوذ ايران الضار وانشطتها المزعزعة للاستقرار ".

يشار إلى أن نتنياهو وترامب اعربا مرارا عن معارضتهما الشديدة لسياسات ايران في المنطقة وللاتفاق النووي المبرم بين طهران وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وروسيا والصين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب إيران

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