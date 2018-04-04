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روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بخصوص قضية سكريبال

07:02 م الأربعاء 04 أبريل 2018
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بخصوص قضية سكريبال

موسكو (د ب أ)

طلبت روسيا عقد لقاء لمجلس الأمن الدولي، غدًا الخميس، بشأن تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة سالزبري البريطانية.

وأثناء جلسة لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مخاطبا رئيس المجلس: "بتوجيه من حكومتنا تطلب منكم عقد يوم الغد، في الساعة الثالثة، اجتماعا مفتوحا لمجلس الأمن لمناقشة رسالة صدرت عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بخصوص حادثة سالزبري"، بحسب قناة"روسيا اليوم".

وأوضح نيبينزيا أن طلب موسكو جاء انطلاقا من مبدأ تتمسك به روسيا، ومفاده أن "استخدام أسلحة كيميائية من قبل أي طرف وفي أي مكان أمر مرفوض ويجب التحقيق فيه ومعاقبة المسؤول".

وأضاف الدبلوماسي أن إفلات المذنبين من العقاب مرفوض، وأن "استخدام السلاح من هذا النوع يهدد بانتشار أسلحة الدمار الشامل".

يشار إلى أن بريطانيا اتهمت روسيا بالضلوع في عملية التسميم. من جانبها نفت روسيا الاتهام وتبادلت لندن وموسكو طرد دبلوماسيين.

موسكو روسيا مجلس الأمن سيرجي سكريبال

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