"الدفاع الروسية":1211 مسلحا وذويهم غادروا دوما بالغوطة الشرقية إلى حلب

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 1211 مسلحا وذويهم، غادروا دوما في الغوطة الشرقية على متن 25 حافلة متوجهين إلى محافظة حلب شمال غربي سوريا .

وقالت الوزارة في بيان - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية - انه "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم إجلاء 1211 مسلحا وعائلاتهم، وتم نقلهم على متن 25 حافلة إلى شمالي محافظة حلب".

وأضافت "بلغ إجمالي عدد المغادرين من المسلحين وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية نحو 3480 منذ بدء الهدنة الإنسانية". مشيرة إلى استمرار عمل معبر "مخيم الوافدين"، وأن الكاميرات التي نصبها الجانب الروسي لرصد خروج المسلحين عبر المخيم تواصل عملها على مدار الساعة .