خروج 5 مخطوفين من أصل 50 في مجموعة أولى من دوما

القاهرة - (مصراوي):

أفاد موقع "روسيا اليوم" بخروج 5 مختطفين من أصل 50، وذلك في مجموعة أولى من الرهائن لدى مسلحي جيش الإسلام في دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وأضاف الموقع أن المختطفين هم أربع نساء ورجل مسن، ومن المفترض أن يتم خروج باقي الرهائن خلال اليوم، ضمن اتفاق بين الجيش السوري وجيش الإسلام لتسليم كامل المختطفين.

وبدأت اليوم التحضيرات لخروج حافلات تقل الدفعة الثالثة من مسلحي جيش الإسلام وعوائلهم عبر مخيم الوافدين باتجاه جرابلس شمالي سوريا.

ويشمل الاتفاق بين الجيش السوري والجانب الروسي و"جيش الإسلام"، تسليم كل المختطفين المحتجزين لدى الأخير وكامل أسلحته الثقيلة والمتوسطة.

يشار إلى أن المختطفين يقدر عددهم بالآلاف وهم عناصر من الجيش السوري ومدنيون من نساء وأطفال.