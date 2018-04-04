وزير النفط السعودي: الهجوم الحوثي على ناقلة النفط لن يعطل الإمدادات

القاهرة - (د ب أ):

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن الهجوم الحوثي الذي استهدف أمس إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة "لن يعطل إمدادات النفط".

وكتب الفالح على حسابه على موقع تويتر اليوم الأربعاء :"ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية غرب ميناء الحديدة من اعتداء إرهابي حوثي، ما هو إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية".

وأكد أن مثل هذا الهجوم "لن يؤثر على النشاط الاقتصادي أو يعطل إمدادات النفط".

كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، العقيد تركي المالكي، أعلن أمس تعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم حوثي بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران.

وقال المالكي إن "محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية للتدخل السريع" ، مشيرا إلى أنه "نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس 2015 عمليات عسكرية جوية وبرية ضد "الحوثيين" في أنحاء اليمن، دعما للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وتتعرض مناطق سعودية مختلفة لهجمات بالصواريخ تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين).