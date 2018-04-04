من هو السفير السعودي الجديد لدى القاهرة؟

كتبت- رنا أسامة:

كشفت تقارير إعلامية عن اسم سفير السعودية الجديد لدى القاهرة، خلفًا للسفير أحمد قطان، الذى أصبح وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية منذ فبراير الماضي.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن السفير أسامة نقلي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السعودية، سيكون سفيرًا للرياض بالقاهرة، ومندوبًا لها بجامعة الدول العربية.

من هو أسامة نُقلي؟

بحسب تقارير سعودية، حصل نقلى على شهادة البكالوريوس فى إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز فى جدّة عام 1980، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الدبلوماسية عام 1983.

شارك فى الوفود الرسمية لوزير الخارجية السعودى السابق، سعود الفيصل، منذ عام 2000. وعمل بالسفارة السعودية فى واشنطن لمدة 9 سنوات منذ عام 1988.

يعدّ أحد العناصر النشطة في وزارة الخارجية السعودية، وصاحب باع طويل في العمل الدبلوماسي، ويمثل صوتًا قويًّا في الدفاع عن المملكة ومواقفها.

وشغل نقلي لفترة طويلة منصب رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية.

في ديسمبر الماضي، تم تعيينه وكيلًا بوزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة. كما شغل منصب مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة، وعضو مجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون.