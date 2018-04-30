الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز تقاضي ترامب

القاهرة - (مصراوى):

أفادت وكالة رويترز الإخبارية، الاثنين، بأن ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز أقامت دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة التشهير بعد تغريدة شكك فيها ترامب بصدق دانييلز بشأن تعرضها لتهديدات حول علاقتها الجنسية المزمعة به.

ونشرت دانييلز سابقاً صورة لأحد الأشخاص زعمت أنه هددها إذا ما تحدثت مرة أخرى عن علاتها الجنسية المزمعة بترامب.

وتزعم دانييلز أنها أقامت علاقة جنسية بترامب عام 2006 وهو ما ينفيه الرئيس الأمريكي.