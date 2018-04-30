ظريف: تصريحات نتنياهو حول إيران "إدعاءات كاذبة"

القاهرة - (مصراوى):

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات رئيس الوزراء الإيرائيلي بنيامين نتنياهو عن تطوير إيران للسلاح النووي بأنها كاذبة وهدفها خداع الشعوب وبعض الحكومات، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ورد ظريف على تصريحات نتنياهو حول البرنامج النووي الإيراني: أن حديث نتنياهو ومن خلفه بعض الدوائر الأمريكية مجرد إدعاءات كاذبة لا تلقى أي أهمية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، أنه يمتلك موادًا وأدلة كبيرة شاركتها بلاده مع الولايات المتحدة تؤكد وجود برنامج نووي إيراني يحمل اسم "عماد" لتصميم وبناء وتطوير أسلحة نووية.

وأضاف نتنياهو وأمام مئات الأقراص المدمجة "السيديهات" أنه سيعرض الملفات على وكالة حظر انتشار الأسلحة النووية.

يذكر أن نتنياهو ينتقد بشدة الاتفاق النووي المبرم بين إيران وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا، وقال إن سباقا نوويا قد ينطلق في المنطقة مالم يتم إلغاء الاتفاق أو تعديله.

وينص الاتفاق النووي الذي وقع بين طهران والدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) في يوليو 2015 على أن تعلق طهران برنامجها النووي حتى العام 2025.