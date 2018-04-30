أكثر من 100 قتيل وجريح في استهداف مواقع تابعة للحكومة السورية

(مصراوي)

شهدت سوريا مساء اليوم الأحد، قصف صاروخي استهدف مواقع تابعة للحكومة السورية، مما أدى إلى سقوط أكثر من 40 قتيلًا وحوالي 60 جريحًا، بحسب الحصيلة الأولية للهجمات الصاروخية على ريفي حلب وحماة.

وقال الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، نقلًا عن مصادر سورية، إن انفجارات ريف حماة ناجمة عن احتراق مستودع ذخيرة تابع لقوات النظام السوري.

وأكد الجيش السوري، تعرض مواقع عسكرية بريفي حماة وحلب إلى صواريخ معادية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء السورية، تأكيدها سماع دوي انفجارات في ريفي حماة وحلب، قائلة إن الجهات المعنية تعمل على التأكد من سبب تلك الانفجارات، فيما قتل طفل وأصيب 10 مدنيين بينهم أطفال بجروح، نتيجة سقوط قذائف على أحياء في مدينة حمص، أطلقتها الجماعات المسلحة المنتشرة في ريف حمص الشمالي.