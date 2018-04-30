وصول حافلات إلى أطراف مخيم اليرموك لنقل مسلحي المعارضة

دمشق (د ب أ)

وصلت الدفعة الأولى من الحافلات التي ستقل مسلحي المعارضة من أحياء جنوب دمشق إلى محافظة إدلب.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "عدد من الحافلات وصلت قبل قليل إلى أحياء جنوب العاصمة دمشق، تمهيدًا لنقل عناصر المجموعات المسلحة إلى محافظة إدلب تنفيذاً للاتفاق الذي أعلن عنه مساء الأحد".

ومن جانبه قال مصدر في المعارضة السورية لـ(د.ب.أ) إن "الدفعة الاولى من المسلحين وعائلاتهم من مخيم اليرموك هم من عناصر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) والتي تسيطر على مناطق غرب مخيم اليرموك".

وتوصلت القوات الحكومية ومسلحي المعارضة يوم الأحد إلى اتفاق "يقضي بخروج مسلحي داعش من حي الحجر الاسود ومخيم اليرموك إلى محافظة إدلب مقابل تحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص على مرحلتين، المرحلة الاولى في الاتفاق يتم فيها تحرير (1500) من أهالي كفريا والفوعة المحاصرين، وتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق في محافظة إدلب وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال".

وأكد المصدر أن "تنفيذ الاتفاق يبدأ فجر اليوم الاثنين على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان".

وكان مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية قال لـ(د.ب.أ) إن مسلحي داعش استسلموا للجيش السوري في حيي الحجر الاسود ومخيم اليرموك.

وبدأت القوات الحكومية السورية عملية عسكرية منذ 11 يوماً ضد مسلحي المعارضة في أحياء الحجر الاسود ومخيم اليرموك والتضامن جنوب دمشق وأعلنت تلك الفصائل يوم الأحد استسلامها ووافقت على الخروج من المنطقة.