أبرز التصريحات العالمية: تجربة "القذافي" النووية مثالا يُحتذى لكوريا الشمالية

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد ما اذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني أم لا، مضيفًا أن قرار ليبيا للتخلي عن سعيها لتطوير أسلحة نووية تحت حكم القذافي يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به بالنسبة لكوريا الشمالية.

وفيما يلي نستعرض أبرز التصريحات العالمية الصادرة اليوم الأحد: