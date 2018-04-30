المرصد السوري: استهداف مواقع بالقرب من مطار حلب الدولي في سوريا

القاهرة - (مصراوى):

أعلن المرصد السوري أن قصف صاروخي استهدف مواقع تابعة للنظام السوري والميليشيات الموالية له في ريفي حماة وحلب، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وتتمركز داخل مقر اللواء 47 في حماة قوات النظام وعناصر إيرانية، وفق المرصد الذي أضاف أن صواريخ سقطت على مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة مطار النيرب العسكري وبالقرب من مطار حلب الدولي.

وذكر المرصد أن القصف الصاروخي أسفر عن "اندلاع نيران من المناطق المستهدفة"، مشيرا إلى أنه "لم تعلم حتى اللحظة مصدر الصواريخ التي استهدفت المناطق أنفة الذكر، ولا معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية".

وبينت شبكة "سكاي نيوز" أن فصائل مسلحة تتبنى إطلاق قذائف صاروخية على مواقع أسلحة كيماوية، بحسب ناشطون سوريون، حيث تضمنت المواقع التي استهدفت قواعد لميليشيات إيرانية.

وأكد ناشطون سوريون مقتل 38 شخصا جراء الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية تابعة للنظام.