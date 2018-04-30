مصدر عسكري سوري يقر بتعرض مواقع عسكرية لقصف صاروخي

دمشق (د ب أ)

أقر مصدر عسكري سوري بتعرض مواقع عسكرية سورية لقصف بالصواريخ مساء اليوم الأحد.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "عدوانًا جديدًا تعرضت له في حوالي الساعة 1030 بالتوقيت المحلي من مساء اليوم الاحد، بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب بصواريخ معادية".

وكانت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرات حربية يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مساء الْيَوْم الأحد مركز نهر البارد 60 كيلومترا شمال غرب محافظة حماة وهو مقر للقوات الإيرانية".

وأكدت المصادر أن "عدة انفجارات حصلت في اللواء 47 التابع للجيش السوري بالإضافة إلى استهداف موقع آخر في منطقة تقسيس قرب مدينة سلحب غرب محافظة حماة".

وكانت مواقع عسكرية وحكومية سورية، تعرضت لقصف من القوات الأمريكية في السابع من الشهر الجاري في محافظتي دمشق وريفها ومحافظة حمص.

كان مطار التيفور السوري قد تعرض في وقت سابق الشهر الجاري لقصف مما يعتقد أنها طائرات اسرائيلية ما اسفر عن مقتل سبعة إيرانيين.

من جانبها، هددت ايران بالرد على الهجوم.