جوتيريس: الأمم المتحدة ملتزمة بالسلام لصالح الشعب اليمني

جنيف - (أ ش أ)

أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس ، اليوم الثلاثاء، التزام الأمم المتحدة بالسلام لصالح الشعب اليمني، مشيراإلى أهمية أن يبنى السلام على أسس متينه ويعتمد المرجعيات والقرارات الدولية .

وقال جوتيرس - خلال لقائه مع وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي وفقا لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية - :" الشعب اليمني يستحق منا أن نعمل لأجله ونخفف معاناته ونسعى بجدية لتحقيق السلام في اليمن ثم نعمل سويا مع جميع الشركاء الدوليين للعمل في المجال التنموي وإعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب " .

ومن جانبه ، قال وزير الخارجية اليمني، أن الخطة الإنسانية الشاملة التي وضعتها الحكومة مع التحالف العربي، تعكس الالتزام بتيسير وصول الدعم والمعونات الإنسانية لجميع مناطق اليمن بلا استثناء .

وأشار إلى أن بلورة تصور للسلام يبدأ بخطوات لبناء الثقة ، مثل الإفراج عن المعتقلين والمرتبات وحصار تعز ووقف إطلاق الصواريخ، مؤكدا انه سيساهم ذلك في توفير أجواء تساعد على استئناف المشاورات وصولا إلى حل سياسي.