مقتل عسكري موريتاني من قوات حفظ السلام بوسط أفريقيا

نواكشوط (د ب أ)

أعلن الجيش الموريتاني أن عسكريا من قوات حفظ السلام الموريتانية، المتمركزة في أفريقيا الوسطى، لقي حتفه اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة دامت لساعات مع ميليشيا "أنتي بالاكا" المسيحية.

وأوضح بيان صدر عن الجيش، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط، أن "موقعًا متقدمًا مؤقتًا من كتيبة حفظ السلام في قرية تاجبارا في جمهورية وسط أفريقيا تعرض فجر اليوم لهجوم من طرف ميليشيات أنتي بالاكا".

ودامت الاشتباكات عدة ساعات، وأسفرت عن مقتل عسكري وإصابة 11 آخرين بجروح خفيفة ومتوسطة وقد تم القضاء على 33مهاجما.

وأوضح الجيش الموريتاني، أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى الميداني في بريا لتلقي العلاج، ونقل جثمان القتيل إلى بانجي تحضيرا لعودته إلى موريتانيا، فيما قامت وحدة عسكرية بتعزيز الموقع.

ويأتي هذا الهجوم على أثر إيواء الوحدة لمجموعة من اللاجئين المدنيين الفارين من ملاحقات ميليشيات أنتي بالاكا.

ويرابط نحو 700 عسكري موريتاني ضمن قوات حفظ السلام الأممية في أفريقيا الوسطى.