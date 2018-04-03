مسؤول روسي: ننتظر مزيدا من المعلومات عن تسميم سكريبال

موسكو (د ب أ)

أعلنت روسيا أنها تنتظر مزيدًا من المعلومات عن واقعة تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.

وفي تصريحات مع محطة (روسيا 24) التلفزيونية، قال فلاديمير تشيشوف سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء: "لم نتلق ردًا على أي من أسئلتنا (المتعلقة بهذه الواقعة)".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا قدمت قائمة تحوي 13 سؤالًا عن واقعة سكريبال، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومن بين ما طلبته روسيا معرفة المزيد عن التحقيقات التي أجراها خبراء المنظمة.

وفي سياق متصل، سلمت الخارجية الروسية قائمتين بأسئلة إلى بريطانيا وفرنسا.

ويجري المجلس التنفيذي للمنظمة غدا الأربعاء مشاورات حول الواقعة في جلسة طارئة.

وأعلنت روسيا عن مقترح لدفع التحقيقات قدما لكنها لم تذكر تفاصيل.

وتتهم بريطانيا روسيا بالضلوع في تسميم سكريبال وابنته جنوب انجلترا، فيما تنفي روسيا هذه الاتهامات. وعلى خلفية هذا الموضوع، طردت عشرات الدول الغربية العديد من الدبلوماسيين الروس لديها، وردت روسيا بالمثل.

وقال تشيشوف إن العلاقات مع الدول التي شاركت في هذا الإجراء سوف تضار على المدى الطويل.