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نتنياهو يعلق اتفاقا مع الأمم المتحدة بشأن اللاجئين بعد ساعات من إعلانه

12:05 ص الثلاثاء 03 أبريل 2018
نتنياهو يعلق اتفاقا مع الأمم المتحدة بشأن اللاجئين بعد ساعات من إعلانه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه علق اتفاقا مع الأمم المتحدة بشأن خطط لإعادة توطين حوالي 16 ألف من طالبي اللجوء الافارقة، بعد ساعات من إعلانه.

وفي بيان نشره على صفحته الرسيمة على "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، قال نتنياهو إنه سيناقش الاتفاق مع سكان جنوب تل أبيب قبل مراجعته مرة أخرى.

ويعيش العديد من طالبي اللجوء المعنيين في المنطقة، ووفقا لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية فقد اعترض أعضاء اليمين الديني في حكومة نتنياهو الائتلافية بشدة على الاتفاق.

كانت إسرائيل قد اعلنت التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لإعادة توطين نحو 16 ألف طالب لجوء من الأفارقة في دول غربية، ما يوقف خطة الدولة لترحيل الآلاف قسريا.

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