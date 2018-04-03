أهم التصريحات في 24 ساعة: هتلر يبدو جيدًا بجوار خامنئي

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المكسيك تستفيد ماديًا من اتفاقية نافتا للتجارة الحرة، وصرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن القائد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله خامنئي جعل الزعيم النازي أدولف هتلر يبدو جيدًا، وبعد الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن مصر لديها فرصة لبناء مجتمع ديمقراطي.