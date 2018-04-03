 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي رئيسا علاوة المعاشات أحد السعف السيارات الكهربائية محمد صلاح أوبر وكريم العملية الشاملة 2018

أهم التصريحات في 24 ساعة: هتلر يبدو جيدًا بجوار خامنئي

12:11 ص الثلاثاء 03 أبريل 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: هتلر يبدو جيدًا بجوار خامنئي

آية الله خامنئي

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المكسيك تستفيد ماديًا من اتفاقية نافتا للتجارة الحرة، وصرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن القائد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله خامنئي جعل الزعيم النازي أدولف هتلر يبدو جيدًا، وبعد الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن مصر لديها فرصة لبناء مجتمع ديمقراطي.

هتلر محمد بن سلمان آية الله خامنئي ترامب المكسيك اتفاقية نافتا السعودية

الخبر التالى:

أبرز الأحداث العالمية: رئيس وزراء إثيوبيا الجديد يؤدي اليمين الدستوري
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان