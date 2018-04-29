ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تبحث المستجدات حول اتفاق إيران النووي

برلين (د ب أ)

بحثت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، المستجدات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وسط مخاوف من إمكانية انسحاب الولايات المتحدة منه.

وفي اتصالات هاتفية ليل السبت وصباح الأحد، بحث القادة الثلاثة "أهمية الاتفاق النووي باعتباره أفضل طريقة لتحييد تهديد تسلح إيران نوويا"، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية في بيان.

وجاء في البيان، أن الدول الثلاثة اتفقت على أن "أولويتنا كمجتمع دولي تظل منع إيران من تطوير سلاح نووي"، وأننا "ملتزمون بمواصلة العمل عن كثب معا والولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع مجموعة التحديات التي تشكلها إيران".

كما تعهد القادة بالتعامل مع مسائل أخرى خارج نطاق الاتفاق النووي ، مثل الصواريخ الباليستية ، وما الذي ينبغي فعله عندما ينتهي سريان الاتفاق ، و"نفوذ إيران الإقليمي المزعزع للاستقرار".

يشار إلى أن الرئيس ترامب ينتقد مرارا الاتفاق النووي وطالب باصلاح اوجه القصور فيه والا سوف ينسحب منه ، بينما تسعى فرنسا وغيرها من الموقعين على الاتفاق لإقناع ترامب بعدم الانسحاب منه.

من جانبها، قالت إيران إن لديها خيارات عدة للرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.