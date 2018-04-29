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القبض على دنماركي في إسرائيل بتهمة محاولة اختطاف فتاة

06:03 م الأحد 29 أبريل 2018
القبض على دنماركي في إسرائيل بتهمة محاولة اختطاف فتاة

ارشيفية

تل أبيب (د ب أ)

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على سائح دنماركي بتهمة محاولة اختطاف فتاة.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيلية كانت قد اتصلت أمس السبت بشرطة النجدة، وقالت إن الرجل 27 عامًا، الذي كان متنكرا في زي مهرج، كان قد قدم عرضا موسيقيا لأطفال في ملعب بضاحية يافو بتل أبيب، وذكرت المرأة أن الدنماركي حاول أثناء ذلك خطف ابنتها.

وألقت الشرطة على الرجل الذي نفى خلال استجوابه نيته خطف الفتاة.

من جانبها، مددت محكمة في تل أبيب حبس الرجل حتى بعد غد الثلاثاء لإتاحة الفرصة أمام التحقيقات.

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