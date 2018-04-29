بومبيو من إسرائيل: يجب التصدي لنظام إيران الصاروخي

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يجب التصدي للنظام الصاروخي الإيراني ودعمها لحزب الله.

وأكد بومبيو، في مؤتمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن مباحثاتهم في تل أبيب، ركزت على إيران وكيفية التصدي لها، مشيدًا بجهود الأمم المتحدة في جنيف لإنهاء الصراع في سوريا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان واضحًا حين قال إن "الاتفاق النووي مع إيران يجب إصلاحه"، متابعًا: "نحن فخورون جدًا بافتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أن واشنطن تدعو حلفاءها في أوروبا لفرض عقوبات على أفراد وكيانات على صلة ببرنامج إيران لإنتاج الصواريخ البالستية، مؤكدًا أن واشنطن ستخرج من الاتفاق إذا لم يتم تعديله وفقًا لرؤية الإدارة الأمريكية الحالية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "على إيران أن تحبط سعيها لامتلاك سلاح نووي".