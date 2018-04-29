حزب الخضر: مشكلة الجيش الألماني سوء الإدارة

برلين (د ب أ)

أعربت زعيمة حزب الخضر الألماني، أنالنا باربوك، عن عدم تفهمها لمطلب وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، بالحصول على أموال إضافية للجيش الألماني.

وقالت باربوك اليوم الأحد بالعاصمة برلين: "عام بعد عام يتم وضع مزيد من المليارات في ميزانية الجيش الألماني، وعلى الرغم من ذلك لم تحل السيدة فون دير لاين مشكلاتها".

وتابعت السياسية الألمانية قائلة: "مشكلة الجيش الألماني ليست قلة الأموال، وإنما سوء الإدارة".

ودعت باربوك لإتباع "سياسة أمنية على مستوى العصر"، مشددة على ضرورة أن يهتم الائتلاف الحاكم الموسع بألمانيا حاليا بتوفير مزيد من الأموال من أجل التعاون التنموي.

يشار إلى أن تقريرا صحفيا كشف أن وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، طلبت خلال مفاوضات الميزانية السرية نفقات إضافية للجيش الألماني بقيمة 12 مليار يورو للفترة التشريعية الحالية بأكملها، ويزيد ذلك بشكل واضح عما هو منصوص عليه في خطة الميزانية لوزير المالية أولاف شولتس.

وأوضحت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد بحسب معلوماتها الخاصة، أن الوزارة طلبت ثلاثة مليارات يورو إضافية لعام 2019، وأربعة مليارات يورو لعام 2020 وخمسة مليارات يورو لعام 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الميزانية التي أعدها شولتس تنص في المقابل على زيادة نفقات الدفاع بقيمة 5ر5 مليارات يورو فقط حتى عام 2021.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد انتقدت أول أمس الجمعة الزيادات المخطط لها، ووصفتها بأنها "لا تزال غير كافية قياسا بالحاجة الهائلة للتحديث ومواكبة التطورات ، لاسيما على المدى المتوسط".