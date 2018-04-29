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البابا فرنسيس يشجب هجومًا على كنيسة في نيجيريا

02:35 م الأحد 29 أبريل 2018
البابا فرنسيس يشجب هجومًا على كنيسة في نيجيريا

البابا فرنسيس

الفاتيكان - أ ش أ

شجب بابا الفاتيكان هجوما على كنيسة في نيجيريا الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم قسان.

وذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس صلى اليوم حتى ينعم المجتمع المسيحي في نيجيريا بالانسجام والسلام.

كان الهجوم قد وقع يوم الأربعاء الماضي في ولاية "بينو" بوسط نيجيريا، حيث شهدت الولايات بوسط البلاد مؤخرا سلسلة من الهجمات يرتبط أغلبها بنزاعات على الأراضي والمياه بين المزارعين المسيحيين والرعاة المسلمين.

فيما وصف الرئيس النيجيري محمد بخاري الهجمات على الكنائس بأنها محاولة لإشعال صراع ديني.

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