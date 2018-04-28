جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف مواطنة لبنانية

(مصراوي)



قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطفت مواطنة لبنانية عند الخط الحدودي.

وأضافت أن الجيش اللبناني يتعاون مع القوات الدولية (اليونيفيل) من أجل إعادتها إلى البلاد.

وجاء في بيان الوكالة اللبنانية على موقعه الإلكتروني: "قوة من جيش العدو الاسرائيلي كانت تقيم كمينا خارج الخط الحدودي في محور شبعا، خطفت المواطنة "ن. دلي" ونقلتها الى داخل فلسطين المحتلة، ويعمل الجيش بالتنسيق مع قوات اليونفيل الدولية على إعادتها."