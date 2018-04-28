أرمينيا.. زعيم الحركة الاحتجاجية يتأهب للفوز برئاسة الوزراء مع امتناع الحزب الحاكم عن الدفع بمرشح

يريفان - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا، إدوارد شارمازانوف ، اليوم السبت إن الحزب لن يدفع بمرشح للتنافس على منصب رئيس الوزراء، مما يعزز فرص قائد حركة الاحتجاج في البلاد، نيكول باشينيان، للفوز بذلك المنصب الرفيع.

وتوصل الحزب إلى القرار بعد اجتماع بين الرئيس السابق ورئيس الحكومة السابق سيرج سركسيان، والقائم بأعمال رئيس الوزراء كارين كارابيتيان. وتحدث الرئيس الحالي ارمين سركسيان مع كل منهما في وقت سابق.

والجدير بالذكر أن باشينيان حتى الآن هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء.

وخلال الأسبوعين الماضيين ، نظم باشينيان احتجاجات جماهيرية ضد الفساد والمحسوبية في أرمينيا.

ودفعت الاحتجاجات سركسيان إلى الاستقالة بعد بضعة أيام فقط من توليه منصب رئيس الحكومة. وشغل سركسيان سابقا منصب رئيس الجمهورية السوفيتية السابقة لفترتين تشريعيتين.

وأعلن باشينيان ، من بين أمور أخرى، أنه يمكن منح أعضاء من القيادة السابقة مناصب في حكومته.

ويتمتع الحزب الجمهوري اليوم بأغلبية في البرلمان الأرميني ، الذي سينتخب رئيس وزراء جديد يوم الثلاثاء.