صفقة بين أمريكا واليونان لتحديث أسطول طائرات "إف 16 "

أثينا - (أ ش أ)

وافقت اليونان اليوم على صفقة مع الولايات لتحديث أسطول طائراتها المقاتلة من طراز " اف 16 ".

وذكرت قناة روسيا اليوم، في نشرتها باللغة الإنجليزية أن مكتب رئاسة الحكومة اليونانية أعلن في بيان أصدره اليوم أن قيمة هذه الصفقة سوف تبلغ 45ر1 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنها طرحت خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس للولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي.

وكشف مصدر بوزارة الدفاع اليونانية النقاب عن أن 3 طائرات فقط من طراز " اف 16 " سوف يتم تحديثها في الولايات المتحدة ، على أن يتم تجديد باقي أسطول اليونان الجوى من هذا الطراز - 85 طائرة - داخل اليونان .