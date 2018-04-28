تقرير: 8.5 % من المشتبه في تورطهم في جرائم بألمانيا من المهاجرين

برلين- (د ب أ):

كشف تقرير إخباري أن 8.5% من كافة المشتبه في تورطهم في جرائم بألمانيا العام الماضي كانوا من المهاجرين.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت استنادا إلى الإحصائية الجنائية للشرطة لعام 2017، التي لم تعلن رسميا بعد، أن هذه النسبة تعادل 167268 جريمة ارتُكبت العام الماضي.

ولم تشمل الإحصائية الجرائم المتعلقة بانتهاك قوانين الهجرة، مثل الدخول غير الشرعي للبلاد.

ومن المنتظر الإعلان رسميا عن بيانات الإحصائية في 8 مايو المقبل.

ويندرج تحت المهاجرين في الإحصائية الجنائية للشرطة طالبو اللجوء واللاجئون المعلق ترحيلهم والمقيمون في البلاد بدون تصريح والحاصلون على وضع حماية مؤقت (وهم في المعتاد اللاجئون المنحدرون من مناطق حروب) واللاجئون الذين استقبلتهم ألمانيا عبر برامج إغاثة دولية، واللاجئون المعترف بهم (مثل الملاحقون سياسيا). وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج اللاجئين المعترف بهم في الإحصائية على عكس السنوات الماضية، ما يجعل من الصعب مقارنة بيانات الإحصائية بإحصائية عام 2016.

وبحسب الإحصائية، فإن حالات الاشتباه الجنائي ضد المهاجرين تزيد عن نسبتهم بين إجمالي عدد السكان في ألمانيا.

وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، فإن مجموعة الأفراد المصنفين على أنهم مهاجرين شكلت نهاية العام الماضي نسبة 2% فقط من إجمالي عدد السكان في ألمانيا.