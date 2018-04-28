الجامعة العربية تستضيف اجتماع الرباعية حول ليبيا بعد غد

القاهرة- (د ب أ):

تستضيف الجامعة العربية بعد غد الاثنين اجتماعاً للمجموعة الرباعية حول ليبيا بمشاركة فيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية ، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الاجتماع يأتي في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعماً للعملية السياسية في ليبيا ومن أجل مرافقة الأشقاء الليبيين للوصول إلي اتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وأشار المتحدث إلى أن المجموعة ستبحث في آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

وحسب المتحدث، يستعرض المشاركون التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وأضاف أن المجموعة الرباعية سوف تتفق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلي تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدماً في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.