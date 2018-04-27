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غرق 47 شخصًا أثناء الهروب من هجوم للمتمردين شمال غرب الكونغو

11:25 م الجمعة 27 أبريل 2018
غرق 47 شخصًا أثناء الهروب من هجوم للمتمردين شمال غرب الكونغو

أرشيفية

كينشاسا (د ب أ)

قال مسؤول حكومي اليوم الجمعة، إن 47 شخصًا على الأقل غرقوا في نهر، أثناء محاولتهم الفرار من هجوم شنه متمردون في شمال غرب الكونغو.

وقال يواخيم تالا حاكم إقليم سود - أوبانجي، ان متمردين من الكونغو برازافيل المجاورة هاجموا بلدة دونجو الكونغولية بالقرب من الحدود.

وحاولت حشود من الناس عبور نهر أوبانجي في قوارب خشبية، غرقت عدة منها.

وقال تالا إنه تم حتى الان انتشال 47 جثة من النهر، ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.

وتعاني الكونغو من صراعات عديدة حيث تنشط العديد من الجماعات المتمردة في المنطقة.

الكونغو متمردين إقليم سود

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