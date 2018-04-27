للمرة الأولى.. مغتربو لبنان يصوتون في الانتخابات البرلمانية

بيروت (د ب أ)

حصل آلاف اللبنانيين المغتربين اليوم الجمعة، على فرصتهم الأولى للتصويت في واحدة من الانتخابات البرلمانية في بلدهم، وهو حدث نادر في حد ذاته، حيث يعتبر التصويت هذا العام هو الأول من نوعه منذ عقد من الزمان تقريباً.

وقال وزير الخارجية جبران باسيل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق اليوم الجمعة: "أنا فخور جدا بأن أشهد من خلال شاشات العرض بوزارة الخارجية أول تصويت (للمغتربين) في تاريخ لبنان".

وأضاف باسيل في تصريح لاحق إن الانتخابات في الخارج"جعلت اللبنانيين المغتربين يشعرون، وكأنهم أقرب إلى وطنهم الأم..وأظهرت لهم أن بلادهم تهتم بأمرهم.

وأجريت عملية التصويت اليوم الجمعة، في البعثات الدبلوماسية اللبنانية في 6 دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية اللبنانية أمس الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الرسمية، إن نسبة الإقبال وصلت إلى 4ر54 في المئة بحلول مساء اليوم الجمعة ، حيث أدلى 875ر6 من أصل 615ر12 ناخب مسجل في الدول العربية الست بأصواتهم.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في غرفة العمليات الخاصة بالعملية الانتخابية بوزارة الخارجية اللبنانية:" إنه إنجاز حققه لبنان بتصويت المغتربين في أكثر من 40 دولة."

وأشاد الرئيس بالمنظمة وأكد على أهمية الشفافية التي رافقت عملية الانتخابات في الخارج.

وقد تم تسجيل ما يقرب من 83 ألف مغترب لبناني في جميع أنحاء العالم للتصويت، وذلك فقا للأرقام الرسمية.

وسيصوت المواطنون اللبنانيون الذين يعيشون في بلدان أخرى بأصواتهم بعد غد الأحد، في حين أن الناخبين المؤهلين داخل لبنان سيدلون بأصواتهم في 6 مايو المقبل، في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ عام 2009.

وتأجلت الانتخابات ثلاث مرات بسبب الجدل بين الفصائل السياسية حول قانون انتخابي جديد.

وفي يونيو 2017 ، أقر البرلمان قانون الانتخابات على أساس نظام التمثيل النسبي.

ويشمل القانون أفكاراً إصلاحية أثيرت من قبل جماعات مدنية لتحسين التمثيل السياسي البرلماني في برلمان يضم 128 عضواً وله ولاية مدتها أربع سنوات.

ويسمح القانون الجديد أيضاً، للمغتربين اللبنانيين بالإدلاء بأصواتهم في البعثات الدبلوماسية لأول مرة.