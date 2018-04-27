سكاي نيوز: التحالف يقصف مبنى المخابرات ومدرسة الحرس الجمهوري في صنعاء

(مصراوي)



ذكرت قناة سكاي نيوز، اليوم الجمعة، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مبنى المخابرات ومدرسة الحرس الجمهوري الواقعين تحت سيطرة الحوثيين في شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

ويأتي ذلك بعد بدء غارات جوية استهدفت القصر الرئاسي في حي السبعين بالعاصمة صنعاء.

ويسيطر على المنطقة المستهدفة الحوثيون المدعومون من إيران، واستهدفت الغارات أيضًا مناطق أخرى جنوب العاصمة اليمنية.

وأضافت سكاي أن مقاتلات التحالف تقصف أيضًا مبنى وزارة الداخلية الذي تتمركز فيه مجموعات من المقاتلين الحوثيين في صنعاء.

وبدأ التحالف العربي عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2015.