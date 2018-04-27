وزير الخارجية الفرنسي يبحث قضايا المنطقة مع السيسي

القاهرة (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، قادما على رأس وفد من باريس في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

وقالت مصادر مطلعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل وزير الخارجية الفرنسي لبحث دعم التعاون وآخر التطورات.

وأضافت المصادر أن وزير خارجية فرنسا سيلتقي خلال زيارته أيضا مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات في مصر بينهم وزير الخارجية سامح شكري، لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية إلى جانب التنسيق المشترك حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الأزمة السورية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومحاربة الإرهاب والتطرف.

ويلتقي لودريان مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وخلال زيارته لباريس التي استغرقت ثلاثة أيام في نهاية أكتوبر 2017، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بلاده باتت ثاني أكبر مستخدم للقطع العسكرية الفرنسية التي تنتجها شركة "نافال" بعد القوات البحرية الفرنسية، "داعيا إلى تعزيز التعاون العسكري" بين القاهرة وباريس.

وفي سبتمبر 2017، تسلمت مصر فرقاطة بحرية من طراز "جويند"، وهي الأولى من بين أربع فرقاطات من الطراز ذاته تعاقدت مصر عليها مع شركة "نافال".

وزار السيسي فرنسا ثلاث مرات منذ توليه الحكم في صيف 2014.

وتشكل صفقات التسليح العسكري أبرز ملامح العلاقات المصرية الفرنسية في عهد السيسي، حيث باتت فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.