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الطيران الإسرائيلي يستهدف سفينة كانت تستعد لكسر الحصار بميناء غزة

10:18 م الجمعة 27 أبريل 2018
الطيران الإسرائيلي يستهدف سفينة كانت تستعد لكسر الحصار بميناء غزة

غزة - (أ ش أ)
استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إحدى السفن التي كانت تعد لكسر الحصار داخل ميناء غزة غرب المدينة، بصاروخين.

وذكرت إذاعة الأقصى، في بيان، أن القصف استهدف سفنا كانت تجهز لمسيرات كسر الحصار في ميناء غزة بصاروخين، إضافة لصاروخ ثالث لم ينفجر.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، "لم تصلنا أي إصابات من منطقة الميناء بغزة".

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الطيران الاسرائيلي استهداف سفينة حصار غزة قطاع غزة

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