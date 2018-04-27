الطيران الإسرائيلي يستهدف سفينة كانت تستعد لكسر الحصار بميناء غزة

غزة - (أ ش أ)

استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إحدى السفن التي كانت تعد لكسر الحصار داخل ميناء غزة غرب المدينة، بصاروخين.

وذكرت إذاعة الأقصى، في بيان، أن القصف استهدف سفنا كانت تجهز لمسيرات كسر الحصار في ميناء غزة بصاروخين، إضافة لصاروخ ثالث لم ينفجر.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، "لم تصلنا أي إصابات من منطقة الميناء بغزة".