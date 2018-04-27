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وفد شعبي سوداني يبدأ غدا زيارة الى مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين

10:21 م الجمعة 27 أبريل 2018
وفد شعبي سوداني يبدأ غدا زيارة الى مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين

الخرطوم - (أ ش أ)
أعلن مجلس الصداقة الشعبية العالمية بالسودان أن وفدا شعبيا سودانيا سوف يبدأ غدا السبت زيارة الى مصر ، وذلك بهدف تعزيز وتفعيل العلاقات الشعبية بين البلدين.

وقال الأمين العام للمجلس المهندس عبد المنعم السني ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بالخرطوم ، إن الوفد يضم مجموعة متنوعة من القيادات الشعبية من الجنسين تمثل الإعلاميين ورجال المال والأعمال والفن والأدب والدين المسيحي والثقافة ، بجانب ممثلين عن جمعية الأخوة السودانية المصرية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن الرسالة التى يعتزم الوفد ترسيخها تتضمن أن شعبي وادي النيل تربطهما علاقات متماسكة وراسخة ، في إشارة إلى أزلية العلاقة الشعبية بين الجانبين المصري والسوداني.

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وفد شعبي السودان مصر

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