وفد شعبي سوداني يبدأ غدا زيارة الى مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين
الخرطوم - (أ ش أ)
أعلن مجلس الصداقة الشعبية العالمية بالسودان أن وفدا شعبيا سودانيا سوف يبدأ غدا السبت زيارة الى مصر ، وذلك بهدف تعزيز وتفعيل العلاقات الشعبية بين البلدين.
وقال الأمين العام للمجلس المهندس عبد المنعم السني ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بالخرطوم ، إن الوفد يضم مجموعة متنوعة من القيادات الشعبية من الجنسين تمثل الإعلاميين ورجال المال والأعمال والفن والأدب والدين المسيحي والثقافة ، بجانب ممثلين عن جمعية الأخوة السودانية المصرية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن الرسالة التى يعتزم الوفد ترسيخها تتضمن أن شعبي وادي النيل تربطهما علاقات متماسكة وراسخة ، في إشارة إلى أزلية العلاقة الشعبية بين الجانبين المصري والسوداني.
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