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مقتل وإصابة 19 طالبًا في هجوم بسكين بمدرسة في شمال غربي الصين

07:56 م الجمعة 27 أبريل 2018
مقتل وإصابة 19 طالبًا في هجوم بسكين بمدرسة في شمال غربي الصين

بكين - (أ ش أ)
أعلنت السلطات الصينية، مقتل سبعة طلاب وإصابة 12 آخرين، إثر قيام شخص بطعنهم بسكين في مدرسة بشمال غربي الصين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن وسائل إعلام صينية أن الهجوم وقع بمدرسة في مقاطعة "شنشي"، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به.

يشار إلى أن الصين تضع قيودًا شديدة على امتلاك الأسلحة النارية مما يجعل السكاكين والقنابل اليدوية هي الأسلحة الأكثر استخدامًا في جرائم العنف.

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