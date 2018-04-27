المرصد السوري: 17 قتيلًا في قصف جوي على مخيم اليرموك للاجئين

بيروت (د ب أ)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 17 مدنيًا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الجمعة، في قصف جوي شنته القوات الحكومية السورية على مخيم اليرموك للاجئين الذي يسيطر عليه متشددون ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي قرب العاصمة دمشق.

وأضاف المرصد، أن طائرات الهليكوبتر أسقطت براميل متفجرة على مخيم اليرموك، وأن من بين القتلى سبعة أطفال.

وقال المرصد، إن غارات اليوم رفعت عدد القتلى الذين سقطوا في الحملة التي تشنها القوات الحكومية على المخيم منذ 19 أبريل الجاري إلى 36 قتيلًا من المدنيين.