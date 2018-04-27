3 شهداء فلسطينيين ومئات المصابين في "جمعة الشباب الثائر"

غزة - (أ ش أ)

استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب 349 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قمعت المتظاهرين المشاركين في فعاليات الجمعة الخامسة (الشباب الثائر) من مسيرات العودة السلمية الكبرى شرق قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان اليوم الجمعة - استشهاد الشاب عبد السلام بكر (29 عاما) شرق خزاعة، إضافة إلى شابين آخرين لم تعرف هويتهما بعد، برصاص قوات الاحتلال شرق غزة.

وذكر البيان أن إجمالي الإصابات بلغت 349، منها 154 إصابة تعاملت معها المستشفيات، و195 تعاملت معها النقاط الطبية، مشيرة إلى أنه من بين الإصابات 19 طفلا و7 سيدات.

وفي سياق متصل، استهدفت قوات الاحتلال، نقطة طبية بقنابل الغاز شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف الطواقم الطبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن استهداف قوات الاحتلال للنقطة الطبية شرق البريج؛ أسفر عن 4 إصابات في صفوف الطواقم الطبية، مؤكدا أن استهداف النقطة يأتي بقصد إعاقة عمل الطواقم الطبية.. مطالبا بفرض حماية دولية عاجلة للنقاط الطبية وسيارات الإسعاف شرق قطاع غزة.