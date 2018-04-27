بومبيو: سننسحب من الاتفاق النووي الإيراني إذا لم يتم تعديله

(مصراوي)

دعا وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، روسيا إلى احترام القانون الدولي، بحسب "سكاي نيوز".

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو: "سوف نواصل ضغوطنا حتى لا تتكرر أخطاء الماضي مع كوريا الشمالية، ونحن ملتزمون بضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وعن الاتفاق النووي أكد بومبيو، أنه سيكون على "أجندة أعمالي أثناء زيارتي للشرق الأوسط".

وتابع وزير الخارجية الجديد: "لم يتم اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ولكن إذا لم يتم تعديله سننسحب منه".

وأوضح بومبيو أنه يريد الحوار مع روسيا، ولكن يتوقف هذا على الأعمال التي يقومون بها.