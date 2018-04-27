مقتل شاب فلسطيني وإصابة 200 آخرين خلال مواجهات شرقي قطاع غزة

غزة (د ب أ)

لقي شاب فلسطيني حتفه وأصيب 200 آخرين اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على أطراف شرق قطاع غزة، في إطار الجمعة الخامسة من مسيرات العودة.

وذكر مسعفون، أن الشاب لقي حتفه جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال المواجهات، فيما ذكرت مصادر طبية أن 200 متظاهرًا أصيبوا بجروح مختلفة، واختناق بالغاز خلال المواجهات المستمرة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

ومن بين المصابين 11 من الطواقم الطبية والصحفية، ووصفت حالة ثلاثة من الجرحى بأنها خطيرة.

واندلعت المواجهات عقب تأدية صلاة الجمعة في خيام الاعتصام المقامة قرب السياج الفاصل، حيث يواصل المتظاهرون إلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل ، فيما يشعل آخرون إطارات مطاطية.