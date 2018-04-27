الصين واليابان وروسيا تعرب عن أملها في نجاح القمة بين الكوريتين

سول - (أ ش أ):

أعربت كل من الصين واليابان وروسيا عن أملها في نجاح محادثات القمة التاريخية بين الكوريتين، التي تجري اليوم الجمعة في قرية (بان مون جوم)، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج - في مؤتمر صحفي - إن سول وبيونج يانج تستعدان لمحادثات القمة بينهما بنشاط، مضيفا أن الصين تأمل في أن تحقق القمة بين الكوريتين نجاحا.

من جانبها، قالت الحكومة اليابانية - في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا اليوم - إن زعيمي الكوريتين سيجريان نقاشا جادا، مؤكدة أنها تشيد بجهود الحكومة الكورية للتوصل إلى عقد القمة بين الكوريتين.

وفي روسيا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تأمل في نجاح القمة، مضيفة أن الحكومة الروسية تؤيد الجهود الدبلوماسية لحل قضية شبه الجزيرة الكورية.

وانتهت الجلسة الأولى للقاء القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون - في وقت سابق اليوم - في أعقاب أول لقاء بينهما في الخط العسكري الفاصل بقرية (بانمونجوم) الحدودية.