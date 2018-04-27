مون جاي إن: الربيع قد يكون وصل إلى شبه الجزيرة الكورية"

سول - (د ب أ):

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اليوم الجمعة إن "الربيع قد يكون وصل إلى شبه الجزيرة الكورية" عندما بدأ محادثات القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأعرب كل من كيم ومون، اللذين جلسا في مواجهة بعضهما البعض حول طاولة المفاوضات البيضاوية في "بيت السلام" ، عن أملهما في أن تسفر القمة عن نتائج إيجابية.

وقال كيم إن الاجتماع يمكن أن يساعد في "تعويض الوقت الضائع" وقال إنه يأمل أن تساعد المحادثات الجارتين المتنافستين على المضي قدما.

كما وصف مون قرار كيم بالعبور التاريخي للخط الفاصل بين البلدين بـ"الشجاع" وبأنه "رمز سلام" ، وقال إنه يأمل أن يتمكنا من العمل معا لاتخاذ "قرارات شجاعة".